VIDEO | La balena ingoia e sputa via un uomo che andava in kayak

ROMA – La balena ne ha fatto un sol boccone. Come Pinocchio, come Geppetto. E come nelle favole, un attimo dopo l’ha risputato, umano indigesto e poco saporito. E’ successo – davvero, e c’è il video ovviamente virale a provarlo – ad Adrián Simancas, che stava facendo kayak con suo padre, Dell, a Bahía El Águila, vicino al faro di San Isidro nello Stretto di Magellano, in Cile.

NEW: Kayaker gets “eaten” and spit out by a humpback whale off the coast of Chile.

"Stay calm, stay calm," the man's father could be heard saying in the video.

The man, Adrián Simancas, says he thought the whale had swallowed him.

