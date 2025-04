VIDEO | La cantante Gaia e l’esplosione dell’acne: “Il corpo chiama, devo rispondere. Ma non sparirò”

BOLOGNA – La cantante Gaia fa ‘coming put’ sui social e si mostra, senza veli, preda di un attacco di acne fortissimo, probabilmente legato a un periodo molto intenso e quindi molto stressante. In un video pubblicato sui social, la cantante (in un momento di grande successo dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo) ha mostrato le guance ‘rovinate’ da un fortissima acne, spiegando di aver forse trascurato alcuni ‘segnali’ di stress che il suo corpo pure le aveva dato. E ora? La cantante, nel lungo post che accompagna le immagini, spiega che si deve prendere cura del suo corpo e quindi, si intuisce, dovrà probabilmente prendersela calma per un po’. Anche se l’idea è quella di convivere con il suo corpo così com’è e presentarsi ai concerti anche così, non perfetta, e con un viso che – scrive ironicamente – sembrano gli ‘strawberry fields’ dei Beatles.

“LA MIA PELLE CHIEDE UNA TREGUA”

Ecco le parole della cantante: “Reality check. Il nostro corpo è il nostro universo, risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni. Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua. Non mi era mai capitato di vedermi in questo modo, ammetto che inizialmente ho pensato di coprire, truccare, evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me. Essere in connessione con me stessa significa anche abbracciare questo periodo, cercare di comprendere cosa la mia pelle stia cercando di dirmi e avere pazienza. Nella velocità della vita di tutti i giorni, presi da obiettivi e sogni, mi è capitato di trascurare alcuni segnali d’allarme e non voglio che questo sia il mio approccio verso me stessa, verso il mio Universo, il mio corpo”.

“NON SPARIRÒ NEL NULLA”

Prosegue il messaggio di Gaia: “Questo non significa per me essere estremi e sparire nel nulla, ma convivere con questo processo di guarigione, guidata da professionisti ineccepibili e un Team comprensivo e continuare a portare la mia musica ovunque anche con una pelle che pare gli “strawberry fields” dei Beatles. Ci tenevo a dirvelo, un po’ per esorcizzare la mia timidezza a riguardo e un po’ per normalizzare e raccontare TUTTA me stessa perché alla fine la vita è un grande ossimoro in cui riescono a convivere la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti.Se il corpo chiama, devo per forza rispondere”.

