VIDEO | La capomissione di Mediterranea: “Abbiamo visto le violenze dei libici ai migranti con i nostri occhi”

NAPOLI – “Loro sono arrivati a tutta velocità, mettendo molto in agitazione le persone che hanno iniziato a buttarsi in acqua. A bordo della motovedetta noi vedevamo che c’erano già altre persone che sarebbero state respinte e riportate in Libia da lì a poco, che venivano malmenate, picchiate. L’abbiamo visto davanti ai nostri occhi”.

È la capomissione di Mediterranea Saving Humans Sheila Melosu, a margine di un incontro con la stampa al porto di Napoli, a raccontare lo scontro dello scorso aprile tra la Mare Jonio e la guardia costiera libica.

“Ci hanno intimato più volte di lasciare la zona, ovviamente il comandante si è rifiutato e a quel punto – ricorda – è stato anche aperto il fuoco a venti metri da uno dei nostri rib, i gommoni da salvataggio, che venivano raggiunti dalle persone che erano già in acqua. Quindi sparavano agli esseri umani senza alcun tipo di remora. Addirittura il comandante della cosiddetta guardia costiera libica a un certo punto è entrato, non era armato, è nuovamente uscito dalla motovedetta con un’arma che ha puntato verso la nostra medica di bordo che era nascosta dietro la prua. È stato veramente uno scontro importante. Ma la cosa peggiore è che nel momento in cui è stata fatta un’interrogazione nel nostro Parlamento siamo stati noi accusati di aver messo in pericolo la vita delle persone che invece volevamo soccorrere. Quindi il nostro governo ci ha anche preso per bugiardi e credo che questo, a prescindere dalla politica, sia veramente – conclude Melosu – un atto infinitamente grave”.

