VIDEO | La Commissione Ue corregge il Financial Times sui dazi: “Non c’è nessun accordo da 50 miliardi con Washington”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Non c’è nessuna offerta formale fatti agli Stati Uniti da parte della Commissione europea: abbiamo soltanto delineato da parte nostra alcune aree che potrebbero potenzialmente essere toccate dagli accordi”. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Olof Gill, nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa a Palazzo Berlaymont. Il chiarimento è arrivato dall’esecutivo Ue a seguito di un articolo pubblicato dal Financial Times, in cui il quotidiano britannico citava la disponibilità da parte del Commissario europeo al commercio Maros Sefcovic per un accordo da 50 miliardi di euro per comprare prodotti provenienti dagli Stati Uniti. Olof Gill ha poi aggiunto che “in questo momento ci sono alcune aree di interesse comune che potrebbero portare a dei vantaggi reciproci, settori come energia, gas naturale liquefatto e alcuni prodotti agricoli. Gli accordi negoziali restano comunque la nostra soluzione preferita”. Sempre nel corso dell’incontro con i giornalisti, la portavoce della Commissione europea Paula Pinho ha poi aggiunto che l’esecutivo Ue “sta valutando diverse opzioni, tra cui il presentare alla controparte statunitense l’offerta di dazi zero reciproci sui beni industriali”.

