VIDEO | La festa Scudetto dei giocatori della Juventus in campo e nello spogliatoio

CHAMPIONS!!!!!!!!! ????????? #Stron9er pic.twitter.com/ipb4FN1qMN — JuventusFC (#Stron9er ?????????) (@juventusfcen) July 26, 2020 ANOTHER @SerieA title for @gianluigibuffon! ??‍♂️? Celebrate even #Stron9er like our legend with the Official Shirt available here ➡ https://t.co/CoWBAa7H0q pic.twitter.com/L5VaZryH4G — JuventusFC (#Stron9er ?????????) (@juventusfcen) July 26, 2020 Scusate, chi sono i campioni dell’Italia? @juventusfc ???????#STRON9ER #JuveSamp #campioniditalia #juventus… continua a leggere sul sito di riferimento