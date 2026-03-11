mercoledì, 11 Marzo , 26

Energia, Marcello Di Caterina (Alis): “Bene apertura Von der Leyen su Ets ma ora sospensione per settore marittimo”

(Adnkronos) - "Accogliamo con interesse le dichiarazioni della...

Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche. Cos’è successo

(Adnkronos) - La giornata di Champions oggi, mercoledì...

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, mercoledì...

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League con l'andata...
HomePoliticaVIDEO | La guerra in Aula, la pace al ristorante della Camera
video-|-la-guerra-in-aula,-la-pace-al-ristorante-della-camera
VIDEO | La guerra in Aula, la pace al ristorante della Camera
Politica

VIDEO | La guerra in Aula, la pace al ristorante della Camera

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – “Franza o Spagna, purché se magna”. Mentre nell’aula della Camera maggioranza e opposizioni si scontrano su Ucraina e Iran, al ristorante di Montecitorio s’aggiorna l’amarissima frase attribuita all’ambasciatore fiorentino Francesco Guicciardini nel Cinquecento: con Trump o con Sanchez, intanto si mangia.

Viceministri, sottosegretari, deputati e deputate sfilano lungo i banchi del buffet offerto da Confartigianato riempiendo piatti e bicchieri. Una degustazione organizzata da settimane, che casualmente coincide con l’informativa urgente di Giorgia Meloni sul conflitto in Medio Oriente. Le sale del ristorante di Montecitorio sono apparecchiate con “il meglio dell’enogastronomia italiana”. Piatti caldi e freddi, formaggi e salumi, vini e birre artigianali, dolci e tiramisù espressi.

Il dibattito nell’emiciclo va avanti da oltre tre ore e la degustazione arriva in quell’ora sospesa tra merenda e aperitivo. Nel ristorante c’è una tv puntata sull’aula. Si vedono Donno e Calovini che parlano nell’emiciclo, poi Braga e Filini. De-escalation, basi agli Stati Uniti, accise, stretto di Hormuz.

La guerra in aula, la pace a tavola. “Quanta bella roba, ma io sono a dieta!”, esclama Patrizio La Pietra, senatore di FdI e sottosegretario all’Agricoltura, mentre entra nella prima sala delle prelibatezze. Ravioli del Plin dal Piemonte, pasta con la ‘nduja calabrese, fiadoncini abruzzesi, ravioli con ossobuco e formaggio dal Veneto, finocchiona toscana.

Salvatore Deidda (FdI) e Francesca Ghirra (Avs) lodano i formaggi della loro Sardegna; Domenico Furgiule (Lega) si fa fotografare con un buquet di mozzarelle di bufala. C’è il presidente della commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni (FdI). Il Pd degusta con Morassut e Stumpo; Beatriz Colombo (FdI) inforchetta esibendo una maxi spilla per il sì alla riforma della giustizia. Zoffili e Candiani per la Lega; Amorese e Ambrosi per FdI; il viceministro Maurizio Leo; tanti e tante altre.

Arianna Lazzarini, deputata padovana della Lega, si dà allo show cooking. Sac a poche per versare le crema e cacao da spolverare per un tiramisù fatto sul posto. “Sono stata brava- domanda- promossa?”. “E’ il secondo che ti mangi”, le grida una collega.

Si fanno le 19.30 e Meloni prende il microfono per la replica. I parlamentari di maggioranza lasciano piatti e bicchieri e s’involano verso l’aula, meglio non risultare assenti causa buffet. Restano le briciole e i calici vuoti.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Iran, Meloni: bombe Usa vanno bene se governo è democratico?
Next article
Iran, via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni

POST RECENTI

Politica

Schlein: “Meloni posi la clava, e faccia come Sanchez”

ROMA - "Presidente posi la clava, chi ci guarda non merita di guardare la lotta nel fango. Il suo appello all'unità è durato due ore,...
Politica

Nordio chiude il caso Bartolozzi: “Le dimissioni si chiedono per ragioni molto più serie”

ROMA - "Il caso è chiuso ormai". Risponde così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un evento con gli studenti del Comitato...
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 11 marzo 2026

MELONI IN SENATO: "L’ITALIA NON ENTRERÀ IN GUERRA" "L’Italia non è in guerra e non vuole entrarci". In Senato, Giorgia Meloni fissa i paletti sulla crisi...
Politica

VIDEO | Sal Da Vinci e la telefonata con la Premier: “La mia canzone per il Referendum? Una fake news”

NAPOLI - La presidente del Consiglio "mi ha chiamato per farmi i complimenti. È finita lì, è durata 30 secondi perché aveva altre due milioni...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.