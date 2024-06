VIDEO | La notte europea di Giorgia Meloni: “Più bella di due anni fa, è tornato il bipolarismo: una buona notizia”

ROMA – Giorgia Meloni arriva pochi minuti dopo le 2 sulle note di ‘Ma il cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano. Ad accoglierla, nella sala allestita all’hotel Parco dei Principi di Roma ci sono militanti, dirigenti e parlamentari di FdI, in prima fila il ministro Francesco Lollobrigida. Tutti intonano ‘Giorgia, Giorgia’ e battono le mani. Qualcuno si lascia andare a balli liberatori. Del resto il risultato non lascia spazio a dubbi, e nel corso della notte diventa sempre più robusto e convincente per il primo partito italiano. Pantaloni bianchi e camicia arrotolata al gomito, la premier sale sul palco allestito con fiori tricolore e una grande scritto alle spalle su sfondo blu: ‘Grazie!’. Un messaggio rivolto agli elettori di Fdi e di tutto il centrodestra, come ha detto Meloni nel suo intervento, circa quattro minuti in tutto, per una prima analisi del voto: “Sono molto orgogliosa del risultato di Fdi, e di quello di Fi e della Lega, la maggioranza che governa questa nazione è riuscita a crescere insieme”. “Il messaggio che ci arriva dagli italiani è di andare avanti con con maggiore determinazione. Sono pronta a coglierlo. Sono fiera che ci presentiamo al G7 con il governo più forte di tutti”, aggiunge.





“CI HANNO VISTO ARRIVARE MA NON SONO STATI IN GRADO DI FERMARCI”

“Questa notte per me è più bella di quella di due anni fa. Quella notte le persone ci dicevano: ‘Speriamo che voi siate’. Dopo due anni ci dicono: ‘Voi siete’. Grazie alla maggioranza degli italiani che hanno scelto il centrodestra”. “Nel caso nostro, ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci”. Giorgia Meloni si congeda con questa battuta, dopo aver cantato l’inno nazionale, dai dirigenti e militanti di FdI, riuniti all’hotel Parco dei principi.

“SISTEMA ITALIANO STA TORNANDO BIPOLARE, UNA BUONA NOTIZIA”

“Il sistema sta diventando di nuovo bipolare. È una buona notizia, ci sono visioni che si contrappongono e su cui si chiede ai cittadini da che parte stanno. Oggi ci hanno detto che stanno dalla nostra parte”.

“QUESTA NOTTE È BENZINA PER ANDARE AVANTI”

“In questi due anni abbiamo fatto scelte difficili in un tempo difficile. Non c’erano soldi da gettare al vento. C’era bisogno di dire la verità e abbiamo fatto quello che era giusto fare per l’Italia e non per il partito. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e va colto. Grazie a quella maggioranza degli italiani che ha continuato a scegliere FdI e il centrodestra”. “È commovente quello che è successo oggi. È benzina per andare avanti con maggiore determinazione”.

