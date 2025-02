VIDEO | La Polizia ferma le baby gang, arresti in tutta Italia: dalle rapine alla droga

MILANO – Ventisette gli arresti e 25 le denunce a piede libero, per reati che ricomprendono la detenzione di armi da taglio, di armi da fuoco e di stupefacenti, rapine, furti, utilizzo abusivo di carte di credito, resistenza e violazione delle norme in materia di immigrazione. È il bilancio di una vasta operazione contro le baby gang coordinata in tutta Italia dallo Sco (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato) di Milano.

LE CITTÀ TOCCATE DALL’INCHIESTA

Gli interventi hanno riguardato le province di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Verbano Cusio Ossola in Piemonte; Bergamo, Lecco, Cremona e Milano in Lombardia; Genova e Imperia in Liguria; Treviso, Verona e Rovigo in Veneto; Bologna, Piacenza, Reggio Emilia e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna; Arezzo, Prato, Pisa, Firenze, Lucca in Toscana; Ancona, Fermo e Pesaro Urbino nelle Marche; L’Aquila, Teramo e Chieti in Abruzzo; Perugia in Umbria; Roma, Frosinone e Latina nel Lazio; Napoli e Caserta in Campania; Bari in Puglia; Campobasso in Molise; Reggio Calabria in Calabria; Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo in Sicilia; operazioni anche in Sardegna a Oristano.

COSA È STATO SEQUESTRATO

Tutto è partito dalle attività contro i fenomeni di criminalità giovanile e street bullying nelle zone centrali e periferiche di Milano. Sono state perquisite abitazioni ed esercizi commerciali. Sequestrato un fucile a canne mozze modificato, due pistole funzionanti, una pistola scacciacani, munizioni di vario genere, taglierini e coltelli, 965,94 gr di cocaina, 7.362,97 gr di cannabinoidi, 483,00 gr sostanza da taglio, 2,40 gr droghe sintetiche, 1,80 gr shaboo, 8,42 gr ecstasy, 4,27 gr MDPV e 50.765,00 euro. Complessivamente si è proceduto al controllo di 1.889 persone, tra italiani e stranieri, e di 190 veicoli.

L’attività a Milano è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con i poliziotti del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione Crimine per la Lombardia e dei Commissariati milanesi, nelle aree del centro cittadino (Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta Venezia, City Life, Stazione Centrale) e della periferia (Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova, Lambrate) dove si sono registrati un alto numero di episodi criminosi riconducibili al fenomeno delle gang di strada.L’attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati è stata eseguita anche in alcuni comuni di provincia quali Cinisello Balsamo, Rho, Legnano, Rozzano e Novate Milanese.

