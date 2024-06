ROMA – “Cari maturandi, in questa notte così speciale e simbolica per la vostra vita io voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento. So quanto impegno, quanta dedizione , quanto coraggio abbiate messo per arrivare fin qui, e so che a volte puo’ essere stato difficile. Ma ogni pagina studiata in questi anni, ogni ora dedicata allo studio vi avvicina alle vostre aspirazioni. Forse perfino ai vostri sogni. Perché l’importante non è solo il risultato finale che si raggiunge, ma è anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato”.

Lo dice la premier Giorgia Meloni in un messaggio rivolto agli studenti che si apprestano ad affrontare l’esame di maturità, sulla piattaforma Skuola.net. “La maturità- aggiunge- vi insegna a superare gli ostacoli a credere nellr vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione. E io vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e con fiducia. Siete il futuro della nostra nazione e sono certa che dimostrerete il vostro valore. L’Italia crede in voi e in bocca al lupo”.

L’articolo VIDEO | La premier Meloni ai maturandi 2024: “In bocca al lupo, siete il futuro della nazione” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it