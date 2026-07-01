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VIDEO| La premier Meloni ha ricevuto Parmitano a Palazzo Chigi: “Il suo incarico nella missione Artemis III dà lustro all’Italia”
Politica

VIDEO| La premier Meloni ha ricevuto Parmitano a Palazzo Chigi: “Il suo incarico nella missione Artemis III dà lustro all’Italia”

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ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi l’astronauta italiano dell’ESA, il Colonnello Luca Parmitano, designato dalla NASA come pilota della missione Artemis III, il cui lancio è previsto per il 2027 con l’obiettivo di aprire la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna.

Nel corso dell’incontro, Meloni ha rinnovato le congratulazioni al Colonnello per il prestigioso incarico: “Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’astronauta italiano dell’ESA, il Colonnello Luca Parmitano, designato dalla NASA come pilota della missione Artemis III, il cui lancio è previsto per il 2027 con l’obiettivo di aprire la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna. Ho rinnovato a Luca Parmitano le mie congratulazioni per questo prestigioso incarico, che dà lustro all’intera Nazione e conferma, ancora una volta, l’eccellenza dell’Italia nel settore spaziale”, scrive infatti la premier sui social.

A conclusione dell’incontro, Meloni ha inoltre consegnato all’astronauta l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi “che accompagnerà la missione Artemis III nello spazio come simbolo dell’ingegno, dell’identità e dell’orgoglio italiano”.
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