VIDEO | “La prossima volta non mancate Trump”. Jack Black cancella il tour della sua band dopo la battuta

ROMA – L’attore Jack Black ha annullato le prossime tappe del tour mondiale della sua band ‘Tenacious D’ dopo che Kyle Gass ha fatto una controversa ‘battuta’ sul tentato assassinio di Donald Trump durante il concerto a Sydney, in Australia, nel fine settimana. Il gruppo rock comico era sul palco a Sydney domenica, quando a Gass è stato chiesto di esprimere un desiderio per il suo compleanno: “La prossima volta non mancate Trump“, ha detto prima di soffiare sulle candeline.

La star della School of Rock su Instagram ha scritto: “Sono rimasto colto di sorpresa da ciò che è stato detto allo show di domenica. Non tollererei mai discorsi d’odio o incoraggerei la violenza politica in nessuna forma. Dopo molte riflessioni, non ritengo più opportuno continuare il tour dei Tenacious D e tutti i piani creativi futuri sono in sospeso. Sono grato ai fan per il loro supporto e la loro comprensione”.

Nei giorni seguenti anche il chitarrista si è scusato sui social: “La battuta che ho improvvisato sul palco domenica sera a Sydney era altamente inappropriata, pericolosa e un terribile errore. Quello che è successo è stata una tragedia, e sono incredibilmente dispiaciuto per la mia grave mancanza di giudizio. Chiedo scusa profondamente a coloro che ho deluso e mi pento sinceramente di qualsiasi dolore abbia causato”.

L'articolo proviene da Agenzia Dire.

