VIDEO | La Russa ospite di Casapound: “Io fascista? Piano con i complimenti”

ROMA – Ignazio La Russa e Casapound. Casapound e Ignazio La Russa. Oggi il Presidente del Senato, nel corso della cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama, il consueto incontro con la stampa prima delle ferie estive, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Domande libere, non concordate, una pratica introdotta proprio da La Russa. Nel corso dell’incontro, un cronista ha letto le parole di un intervento di La Russa datato 2019 a ‘Direzione Rivoluzione’, la festa nazionale di Casapound che si svolse a Verona dal 5 all’8 settembre di 5 anni fa. Il richiamo al passato è servito per chiedere alla seconda carica dello Stato un commento sull’aggressione al giornalista del quotidiano ‘La Stampa’ Andrea Joly (LEGGI ANCHE Caso Joly, La Russa condanna gli aggressori ma “lui non era lì per caso”). In serata, la trasmissione di La7, inOnda, ha rilanciato il video dell’intervento di La Russa a Verona. Gli ospiti in studio chiamati a commentare le sue parole, Massimo Giannini e Massimo Franco.





LA RUSSA A ‘DIREZIONE RIVOLUZIONE’ NEL 2019

Ecco il suo intervento: “Ci tenevo a venire alla manifestazione di Casapound perché nel mio piccolo e senza presunzione credo di poter portare un mattone a una doverosa legittimazione culturale di questo movimento, che non può essere mai emarginato. Capiterà, è capitato, di non essere d’accordo sulle prese di posizione culturali, con le quali raramente, per la verità, mi sono trovato in difformità. Potrebbe capitare ma questo non ha minimamente alcun peso sul fatto che, a 70 anni dalla fine della guerra e dell’esperienza politica italiana che aveva condiviso i 20 anni precedenti, non si possa più emarginare chi non la pensa come la cultura dominante. Questa deve essere una battaglia comune che noi dobbiamo fare. Immaginate quante volte in Parlamento, in consiglio regionale, nelle piazze, mi sono ritrovato di fronte all’accusa di non poter esprimere le mie opinioni personali perché fascista. Io ho sempre detto: “Piano con i complimenti, innanzitutto”.

