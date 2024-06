VIDEO | La suora ‘supporter’ di Mattarella: “Ammiriamo il presidente”

ROMA – “Abbiamo avuto la bella opportunità di poter preparare qualcosa al presidente che ammiriamo. Ci accoglie sempre come in famiglia. Il dono che abbiamo portato è un libro che contiene le case da cui ognuno proviene e il messaggio che vogliamo dare è di prendere con cura questo mondo, la nostra terra, portare avanti i valori di pace, amore, solidarietà e integrazione che i bambini imparano nel piccolo mondo in cui vivono della casa famiglia”. A dirlo è la suora responsabile della Casa famiglia Oasi Celestina Donati di Roma che ha portato i piccoli ospiti al Quirinale in occasione dell’apertura dei giardini al pubblico delle fasce più fragili, come da tradizione da qualche anno da dopo il Covid per la Festa della Repubblica. Il regalo per il capo dello Stato Sergio Mattarella è la riproduzione di un grande libro che raffigura le case da cui provengono i bimbi di varie nazionalità.

