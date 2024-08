ROMA – Un terremoto di magnitudo 5,3 della scala Richter è stato registrato nelle prime ore di questa mattina al largo della città di Sines, e la scossa è stata avvertita anche a Lisbona. Secondo i dati dell’Istituto Portoghese del Mare e dell’Atmosfera (IPMA), il terremoto ha avuto il suo epicentro nell’Atlantico, 70 km a sud-ovest di Sesimbra. “Finora non si registrano danni personali o materiali”, afferma il governo porotghese in una nota. Secondo l’Istituto portoghese la scossa sarebbe stata avvertita in Portogallo, Spagna e Marocco.

“Sono già state avvertite altre tre repliche del terremoto avvertito alle 5:11, con valori di 1,2, 1,1 e 0,9 della scala Richter”, ha detto André Fernandes, comandante nazionale della Protezione civile, nel briefing iniziato pochi minuti fa, come riporta il quotidiano locale ‘Expresso’. “È una situazione perfettamente normale e ora siamo in una fase di monitoraggio”, spiega il responsabile. Fernandes aggiunge che il terremoto “non soddisfa i criteri per l’approvazione dei piani speciali preparati in caso di terremoto, poiché è stabilito che questo avverrà solo dopo un’intensità di 6,1 della scala Richter”.

In un video postato sui social si vede esattamente il momento in cui la scossa viene avvertita dai giornalisti della sede portoghese della CNN.

Terremoto Magnitud 6.2 al sur de Portugal,se sintió en España y Marruecos,Mis queridos amigos

¿Todo bien por allá? pic.twitter.com/dTscjOplE4 — MADAFU TV (@madafuTv) August 26, 2024

VIDEO | La terra trema in Portogallo: scossa di magnitudo 5,3 vicino a Lisbona

