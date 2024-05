VIDEO | La tv iraniana: “Pregate per Raisi”. Sui social: “Fuochi d’artificio nel Paese”

ROMA – Forti dubbi sullo stato di salute del Presidente iraniano Ibrahim Raisi, dopo lo schianto in elicottero verso la città di Tabriz, un’area al confine con l’Azerbaigian. Il condizionale, in queste ore, è d’obbligo. C’è forte apprensione in tutto il mondo, mentre si rincorrono notizie contrastanti, anche a causa delle difficoltà nelle operazioni di soccorso per le condizioni meteo avverse. Sui social vengono diffusi video delle attività delle squadre di intervento sul posto.

L’APPELLO DEI MEDIA: PREGATE PER IL PRESIDENTE RAISI

Un appello a “pregare” per il presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato diffuso dall’agenzia di stampa Fars. La televisione di Stato ha pubblicato immagini di fedeli raccolti nel centro di Mashhad. Ricerche per ritrovare i resti dell’elicottero, a bordo del quale si trovava anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, sono in corso.

Iranians pray for the wellbeing of President #Raisi and officials as rescue efforts remain sketchy amid difficult weather. pic.twitter.com/k05vAvm06R — Tehran Times (@TehranTimes79) May 19, 2024

“FUOCHI D’ARTIFICIO NEL PAESE”

Circolano anche video di reazioni opposte. Alcuni utenti pubblicano post di fuochi d’artificio per festeggiare l’incidente in cui sarebbe rimasto ucciso il Presidente Raisi. “Qui c’è già gente che festeggia con i fuochi d’artificio”, scrive un utente. “Non c’è ancora nulla di confermato ufficialmente, ma gli iraniani stanno già festeggiando”, si legge in un altro post. “Ogni famiglia iraniana conosce qualcuno nella sua cerchia di familiari, amici o conoscenti che è stato giustiziato da #Raisi, me compreso. Le persone in #Iran celebrano la sua morte e sperano che altri Mullah Raisi e #Abdollahian seguano”, in un tweet. “Gli iraniani festeggiano con i fuochi d’artificio l’incidente dell’elicottero Raisi. Credono che sia morto. “Spero che anche gli altri muoiano nello stesso modo”, dice la voce nel video”, scrive Iran News Wire.

Jede iranische Familie kennt jemanden aus seinem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, der von #Raisi hingerichtet wurde, auch ich. Menschen im #Iran feiern seinen Tod & hoffen, dass noch weitere Mullahs Raisi & #Abdollahian folgen werden. pic.twitter.com/g3HfNd4aLD — Dana (@PersianCatPishi) May 19, 2024

Hier feiern schon einige mit Feuerwerk. Der junge Mann gratuliert seinen Landsleuten zum Tod des Präsidenten der Islamischen Republik #Raisi. Er hoffe, dass noch weitere folgen werden. pic.twitter.com/ZPDeZqwzBv — Nida 𓃬𖤓 (@nida_banou) May 19, 2024

Iranians celebrating the Raisi helicopter crash with fireworks. They believe he’s dead. “I hope the rest of them die in the same,” the voice on the video says. pic.twitter.com/ols40xlWVJ — Iran News Wire (@IranNW) May 19, 2024

