VIDEO | Lacrime e sorrisi, Chiara Ferragni saluta il 2024: “Grazie”

BOLOGNA – Lacrime, sorrisi, balli scatenati, tuffi dalla barca, canzoni gridate a squarciagola, linguacce, vestiti sexy e anche il cane labrador Paloma: Chiara Ferragni, in anticipo di tre giorni rispetto al 31 dicembre, pubblica il suo saluto al 2024, un anno complicato per l’influencer che a febbraio fresca della bufera giudiziaria per il caso del pandoro Balocco si è ritrovata con la famiglia ‘scoppiata’ e con il ‘brand’ Ferragnez, nato dall’unione con Fedez, andato per sempre in frantumi.

Chiara Ferragni, rimasta a lungo in silenzio dopo che Fedez a febbraio se ne è andato di casa, è poi tornata sui social gradualmente e man mano, col passare dei mesi, ha dato l’impressione ai fan di riconquistare forza e fiducia in se stessa. Dopo la fine della storia con Fedez, l’influencer si è circondata dell’affetto della famiglia (le due sorelle e la mamma, a cui è da sempre legatissima), ha trascorso lunghi periodi di vacanza, da sola e con i bambini Leone e Vittoria, e poi, dopo l’estate, è uscita anche allo scoperto con un nuovo amore, quello per l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. A corredo del video pieno di ricordi del 2024, l’influencer scrive: “Grazie per tutto l’apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi”. Tra i primi commenti c’è quello della mamma, Marina Di Guardo, che la rincuora e la incoraggia: “Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri. Amore, don’t stop believin’ Hold on to that feelin’ come dicono le parole della canzone dei Journey, una delle mie preferite”.

