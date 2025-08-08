VIDEO | Ladri in un negozio di giocattoli: fanno razzia di Labubu per oltre 30.000 dollari

ROMA – Sono ormai talmente richieste – e costose- da far gola ai Lupin dei nostri tempi. Sono i Labubu le bambole un po’ mostruose diventate oggetto fashion ma anche di collezionismo, super richieste dalle pop star e dalle ‘ragazze’ di ogni età, che le appendono alle proprie borse griffate.

IN QUATTRO SI SONO INTRODOTTI NEL NEGOZIO IN PIENA NOTTE

Lo sanno bene i titolari di un negozio di Los Angeles preso d’assalto durante le chiusura notturna- dopo l’una di notte- da un gruppo di quattro ladri che hanno puntato a sottrarre bambole Labubu, chiuse nei loro box, per un valore di migliaia di dollari. Per il quotidiano inglese “The Guardian” il furto con scasso è la dimostrazione di come la Labubu-mania stia addirittura degenerando in una potenziale ondata di criminalità.

IL VALORE DELLA REFURTIVA

“È stato rubato molto, forse circa 30.000 dollari o più di inventario”, è la testimonianza di Joanna Avendano, comproprietaria del negozio “One Stop Sales” a La Puente, riportata da ABC News Local 7, in California. Per la negoziante i ladri non hanno toccato il resto della merce presente nel negozio e hanno puntato direttamente ai Labubu, procedendo ad un furto pianificato nel dettaglio. Non è chiaro quante bambole siano state portate via, ma alcune, secondo il sito web del negozio, costavano fino a 500 dollari l’una.

Sui canali social del negozio è stato pubblicato il video della telecamere interna che ha ripreso i ladri in azione. Eccolo

One Stop Sales, a store in La Puente that sells Labubus, shared footage on their social media of thieves breaking into their store early Wednesday morning. Store officials say the men trashed the inventory. Video: One Stop Sales/IG pic.twitter.com/1ORJ2v8UQ5— KNX News 97.1 FM (@knxnews) August 7, 2025

