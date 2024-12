VIDEO | L’aereo precipitato in Kazakistan è stato abbattuto dai russi, dice l’indagine dell’Azerbaijan

Foto: Twitter Lada.kz

ROMA – Rimangono ancora sconosciute le cause dell’incidente aereo, avvenuto ieri in Kazakistan, a pochi chilometri da Aktau. Delle 68 persone presenti a bordo, 32 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio, ventinove persone sarebbero rimaste uccise e 38 sopravvissute. Il velivolo, un Embraer 190 dell’Azerbaijan Airlines, era partito da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia. Ma secondo quattro fonti a conoscenza dei risultati preliminari dell’indagine dell’Azerbaijan sul disastro sono state le difese aeree russe ad abbattere l’aereo. Il volo J2-8243 della Azerbaijan Airlines aveva dirottato in un’area della Russia meridionale coperta da sistemi di difesa aerea contro gli attacchi dei droni ucraini.

Una delle fonti azere a conoscenza delle indagini ha detto alla Reuters che i risultati preliminari mostrano che l’aereo è stato colpito Pantsir-S russi e che le sue comunicazioni sono state paralizzate dai sistemi di guerra elettronica durante l’avvicinamento a Grozny: “Nessuno sostiene che sia stato fatto di proposito. Tuttavia, tenendo conto dei fatti accertati, Baku si aspetta che la parte russa confessi l’abbattimento dell’aereo azero”. Altre tre fonti hanno confermato che l’inchiesta azera è giunta alla stessa conclusione preliminare.

✈️Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağında pilot, uçağı kurtarmak için büyük bir mücadele verdi 🔴Defalarca irtifa kazanmaya çalışan uçak, tüm çabalara rağmen Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü pic.twitter.com/ND4cUMUVXc — GZT (@gztcom) December 25, 2024

