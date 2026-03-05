giovedì, 5 Marzo , 26

VIDEO | Lagarde a Bologna, corteo di protesta contro la guerra e contro il governo: uova contro i fantocci di Meloni e presidente Bce
Politica

VIDEO | Lagarde a Bologna, corteo di protesta contro la guerra e contro il governo: uova contro i fantocci di Meloni e presidente Bce

Redazione-web
By Redazione-web

BOLOGNA – Uova e bucce di banane sono state lanciate contro due fantocci con le sembianze di Giorgia Meloni e Christine Lagarde, accompagnate da alcuni petardi e da fumogeni rossi. È l’iniziativa messa in atto dai manifestanti in corteo questo pomeriggio a Bologna per contestare la presidente della Bce che era ospite della Johns Hopkins University.

I manifestanti, circa un centinaio, sono partiti in corteo questo pomeriggio da piazza Roosevelt, sotto la sede della Prefettura di Bologna. Tra loro giovani attivisti dei collettivi, insieme a esponenti di Usb e Potere al Popolo. “Blocchiamo il Governo Meloni”, recita lo striscione che rimanda all’iniziativa del prossimo 14 marzo e che apre la manifestazione di oggi, nella quale sventolano anche bandiere di Cuba e della Palestina. “No alla guerra”, “Fuori Lagarde da Bologna” e “Noi la leva non la vogliamo”, sono gli slogan scanditi dagli attivisti, che si dicono contro il riarmo europeo e anche contro la riforma dell giustizia.

Arrivati in via San Vitale, non troppo distante dalla sede universitaria, gli attivisti dei collettivi Osa e Cambiare Rotta hanno appoggiato in terra in mezzo alla strada i due fantocci, per poi bersagliarli con uova e bucce di banana, mentre venivano accesi i fumogeni. È seguito poi il lancio di alcuni petardi. I manifestanti sono seguiti da vicino dalle Forze dell’ordine. Le strade vicine, nei pressi della Johns Hopkins, sono bloccate dalle camionette che impediscono ai manifestanti di avvicinarsi troppo.
