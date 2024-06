VIDEO | “L’armonia degli sguardi” ci salverà: il libro di Manfredonia (Acli) ispirato a Italo Mancini

ROMA – Una via di fiduciosa apertura verso gli altri. È questo lo strumento che vuole fornire il libro ‘L’armonia degli sguardi’ (Edizioni San Paolo), scritto da Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, e presentato oggi nel Complesso monumentale San Salvatore in Lauro, a Roma.

Alla presentazione, moderata dal direttore dell’agenzia di stampa nazionale Dire (Dire.it), Nico Perrone, sono intervenuti, tra gli altri, Lidia Borzi, presidente Acli di Roma, Paolo Mellucci, attore, regista e dirigente Acli di Roma, Maria Grazia Fasoli, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica ‘Marianum’, Marco Tarquinio, europarlamentare, giornalista e scrittore.

Nel libro Manfredonia riflette sulle sfide contemporanee, dalla crisi economica alla passata pandemia, dalle guerre al cambiamento climatico. Attraverso aneddoti personali, come l’esperienza da volontario in un campo profughi in Bosnia o il suo viaggio in Ucraina all’indomani del conflitto con la Russia, l’autore sottolinea come l’unica soluzione, in questi tempi difficili, sia ripartire dall’altro e dal suo volto umano. Il presidente nazionale delle Acli invita i lettori ad essere “attori attivi di un cambiamento dove il bene comune e l’attenzione verso gli ultimi siano al centro delle nostre azioni quotidiane. L’armonia degli sguardi renderà nitida l’immagine di Lui che negli altri è riflessa. Noi viviamo in un momento di chiusura: nelle relazioni, nella politica che da risposte un po’ chiuse e nella vita sociale. L’idea degli sguardi che ci salveranno è di un grande filosofo, Italo Mancini, io mi sono fatto ispirare e trascinare“.

