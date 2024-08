VIDEO | Laura Pausini canta in macchina con le amiche di sempre. E hanno anche un account Instagram

ROMA – Sui social si chiamano ‘The Sincronette’, e nel loro team c’è anche una ‘vip‘. Le componenti, infatti, tutte rigorosamente romagnole e amiche d’infanzia, sono Lorena, Cristina, Elisa, Erica e Laura Pausini. La celebre cantante italiana è legata alle sue amiche da una vita (“Abbiamo fatto insieme dall’asilo alle superiori, e da Solarolo, provincia di Ravenna, prendevamo il famoso ‘treno delle 7.30 senza lui’, racconta) e su Instagram hanno formato questo insolito quintetto di nuoto sincronizzato. E per la gioia di tutti i fan della Pausini, questa volta, si sono esibite anche in una performance canora in stile ‘carpool karaoke’: “Karaoke per le strade di Solarolo (la mia città natale) con @thesincronette. Niente trucco, nessun filtro, semplicemente migliori amiche”, scrive la cantante. Nel repertorio del karaoke ‘Like a Virgin’ di Madonna e ‘Carrie’ degli Europe.

Sotto al post migliaia di like e commenti: “E se sapessi come canto a squarciagola le tue canzoni quando sono in macchina, è favoloso vedere anche tu così simile a noi. ps tour delle Sincronette a quando?!”. E anche: “L’amicizia, quella vera, autentica che nonostante tutto, non cambia mai!!siete uno spettacolo da vedere”, “Che bello vederti nella normalità. Sarebbe un sogno passare una giornata con ‘Laura’”

