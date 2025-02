VIDEO | Le lacrime di Giorgia sul palco di Sanremo e lo choc al momento del “furto”

BOLOGNA – Il Grande Flagello lo chiama “il momento del furto”: è stato l’istante in cui, nell’annuncio della classifica, il nome di Giorgia è stato annunciato al sesto posto. Boom, Giorgia – favorita per la vittoria – era quindi fuori dalla top five dei finalisti. Il suo nome ha suscitato fischi e un boato di disapprovazione dalla platea, già in rivolta per l’esclusione dalla finalissima di Achille Lauro (che si è fermato al settimo posto). Stupore generale, anche sullo stesso palco, con le facce di Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e lo stesso Carlo Conti che parlano da sole. In un post sui social, il seguitissimo Grande Flagello, fa un post con il fermo immagine delle loro facce sbalordite. E scrive: “Il frame del furto ai danni di Giorgia, quella giusta” (ironizzando pure su Giorgia Meloni).

LE LACRIME E LA COMMOZIONE DI GIORGIA

La sorpresa è stata grande. Sia Giorgia che Achille Lauro erano dati tra i favoriti. Giorgia, poi, che se avesse vinto lo avrebbe fatto a 30 anni esatti dal trionfo di ‘Come saprei’ nel 1995, aveva sbancato anche la serata delle cover, emozionando il pubblico con ‘Skyfall’ cantata in coppia con Annalisa. Poco dopo che il televoto è stato fatto ripartire per arrivare a decretare il nome del vincitore (che sarà il giovane rapper Olly), Giorgia è stata chiamata sul palco per ritirare il premio Tim. Ed è stato un momento di grande commozione. Carlo Conti l’ha abbracciata e lei, sommersa dagli applausi del pubblico, si è commossa finendo per scoppiare a piangere. La platea applaude e qualcuno grida “Giorgia hai vinto!”.

Questa scena mi ha spezzato il cuore.Immaginate un’artista del calibro di Giorgia con 30 anni di carriera fuori dalla top5 per vedere dentro Fedez e Olly. Noi i grandi artisti non li meritiamo e non li abbiamo mai meritati.Sei GRANDE Giorgia #Sanremo2025 pic.twitter.com/PFeAdqwnbe— Sofi 🌪️ (@_sofiaa28_) February 16, 2025

