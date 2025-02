VIDEO | Le nozze di Cana di Lollobrigida: “L’acqua può far male, il vino può far bene”

ROMA – L’acqua e il vino. Il vino e l’acqua. Il bene e il male. Lollobrigida è rimasto incastrato in una polemica da nozze di Cana, o in una trasformazione caricaturale del vangelo. Non ne esce più il ministro dell’Agricoltura. Che ribadisce, a scanso dei troppi equivoci: l’acqua può far male, il vino può far bene. E viceversa, ovviamente. Anche se di ovvio c’è davvero poco. “Eccolo qui, un bel bicchiere d’acqua. Naturale, ottima. Da abbinare a qualsiasi cosa, perché ovviamente è un alimento sano. Ma come tutti gli alimenti, se assunti in quantità eccessiva possono produrre danni – dice a BolognaFiere a margine della conferenza di chiusura dei saloni Slow Wine Fair e Sana Food – Se molti dei vostri colleghi avessero avuto la pazienza di digitare la parola acqua, avrebbero trovato articoli di diversi giornali che denunciavano come gli eccessi anche di questo sanissimo prodotto, per eccellenza, potessero produrre danni”.

Google a parte, “in questa voglia di denunciare le incapacità del governo – è il sarcasmo di Lollobrigida – si creano caricature. Senza rendersi conto che chi disegna caricature non supportate da dati scientifici, o non cogliendo il paradosso che si andava a rilevare. Di vino si può parlare criminalizzando l’abuso, non il consumo. Così come, facendo l’esempio del miglior prodotto del pianeta e quindi l’acqua, non se ne deve parlare male, ovviamente, ma, anche in questo, ricordare che l’abuso può portare dei danni. Non lo dico io, lo dice la scienza. Il mio invito pubblico è quello di approfondire un po’, quindi”.

E allora, il vino: “Oggi parlare male del vino a prescindere è folle per l’Europa e noi abbiamo ricordato che bisogna ragionare invece in maniera più precisa del quantitativo, di qualsiasi sostanza si assume. All’interno di una sana alimentazione – rivendica il ministro Fdi – io continuo a sostenere che, con una dieta equilibrata e in modica quantità, il vino non fa male. E, per alcune patologie, può anche far bene. Una di queste, non lo dico io ma la storia, è l’allegria che produce e la convivialità, che fa bene alla testa”.

In verità le linee guida dell’Oms dicono che il consumo di alcolici è sempre associato a un rischio potenziale per la salute, anche se si tratta di minime quantità. Ma Lollobrigida insiste: “Non lo dico io e basta: lo dicono anche tanti ambienti di carattere scientifico, che l’hanno dichiarato con consapevolezza”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it