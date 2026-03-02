lunedì, 2 Marzo , 26
HomeMondoVIDEO| Leclerc ha sposato la sua Alexandra: “Un giorno che ricorderemo per...
video|-leclerc-ha-sposato-la-sua-alexandra:-“un-giorno-che-ricorderemo-per-sempre”
VIDEO| Leclerc ha sposato la sua Alexandra: “Un giorno che ricorderemo per sempre”
Mondo

VIDEO| Leclerc ha sposato la sua Alexandra: “Un giorno che ricorderemo per sempre”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

ROMA – “Un giorno che ricorderemo per sempre”. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono detti sì. La coppia conferma le nozze civili celebrate lo scorso 28 febbraio a Monte Carlo con una serie di post su Instagram che raccontano la giornata da favola che replicheranno – con un evento in grande – nel 2027.

Per questo primo passo della loro vita insieme, il pilota – che già venerdì 6 marzo sarà impegnato nelle prove libere del Gran Premio di Australia – ha indossato un completo chiaro. La sposa ha scelto un abito in pizzo dal taglio a sirena, con capelli raccolti in uno chignon. Negli scatti li vediamo scambiarsi gli anelli e, poi, da marito e moglie uscire con una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Presente anche il cagnolino di Leclerc, Leo.

La relazione tra Leclerc e Saint Mleux è diventata ufficiale nel 2023. La proposta di matrimonio è, invece, arrivata lo scorso novembre, con la partecipazione di Leo che – per l’occasione – ha indossato una targhetta al collare riportante la scritta: “Papà vuole sposarti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexandra Leclerc 🦋 (@alexandramalenaleclerc)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexandra Leclerc 🦋 (@alexandramalenaleclerc)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Salire (e scendere) le scale fa bene anche al cervello, lo studio
Next article
Luna di sangue, oggi l’eclissi totale: cos’è e quando vederla

POST RECENTI

Mondo

È arrivato a Roma Fiumicino il volo con i primi 127 italiani rientrati dall’Oman

ROMA - È partito da Mascate ed è arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure...
Mondo

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono genitori: è nata la loro primogenita

Foto dai profili Instagram della coppia ROMA - Nelle ultime ore la notizia era circolata da un sito all'altro. Ora arriva la conferma dai diretti interessati....
Mondo

Iran, Trump: “Era la nostra ultima chance” per eliminare le “intollerabili minacce” del regime

ROMA - Avanti con operazioni su larga scala, il cordoglio per i quattro militari statunitensi deceduti e la motivazione ad agire per quella "minaccia intollerabile"...
Mondo

Alfonso Signorini lascia Chi e saluta con una lettera: “Una decisione maturata da anni”

ROMA - Alfonso Signorini lascia il settimanale Chi. È lui stesso ad annunciarlo con una lunga lettera in cui saluta i lettori e spiega i...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.