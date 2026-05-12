mercoledì, 13 Maggio , 26

Farmaci anti-obesità e menopausa: semaglutide protettivo per cuore ed emicrania

(Adnkronos) - Farmaci anti-obesità in menopausa: oltre alla...

Trump: “Pronto a finire il lavoro contro l’Iran”. Il piano per una ‘nuova guerra’

(Adnkronos) - "L'Iran deve fare la cosa giusta....

Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 4.6 a Teheran

(Adnkronos) - Terremoto in Iran oggi, 12 maggio...

Cannes, festival al via con Jane Fonda e Gong Li. Si cantano i Beatles per Peter Jackson

(Adnkronos) - Al via oggi, martedì 12 maggio,...
HomePoliticaVIDEO| Legge Bove, il calciatore al Senato incontra La Russa: “Spero che...
video|-legge-bove,-il-calciatore-al-senato-incontra-la-russa:-“spero-che-il-ddl-venga-approvato”
VIDEO| Legge Bove, il calciatore al Senato incontra La Russa: “Spero che il ddl venga approvato”
Politica

VIDEO| Legge Bove, il calciatore al Senato incontra La Russa: “Spero che il ddl venga approvato”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

di Vittorio Di Mambro Rossetti e Giusy Mercadante

ROMA – “Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e volevo ringraziarlo per l’ospitalità. È stato un incontro molto cordiale e abbiamo parlato del disegno di legge sul primo soccorso e sono molto contento di come è andato l’incontro”. Così il calciatore Edoardo Bove incontrando il presidente del Senato Ignazio La Russa a Palazzo Madama con il quale si è confrontato sul Ddl Primo Soccorso presentato lo scorso novembre.

“Spero che il disegno venga approvato- sottolinea-. Lo ringrazio ancora per l’ospitalità perché è stata una giornata davvero piacevole per me, anche come esperienza, avere la possibilità di visitare il Senato è motivo di grandissimo orgoglio”.

COSA PREVEDE IL DDL PRIMO SOCCORSO

Stesso orgoglio con il quale Bove sostiene il percorso del ddl. “In Italia troppe persone muoiono in mezzo a gente che non sa come intervenire. Diamo una svolta alla formazione sul Primo Soccorso”, ha ribadito sui social il 23enne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bove (@edo_bove)

Il ddl Primo Soccorso punta a rendere obbligatoria la formazione sulle manovre salvavita (BLSD – rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore) nelle scuole secondarie e negli impianti sportivi.

Tra i punti chiave il finanziamento di corsi per studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grando, studenti e studentesse dei percorsi triennali e quadriennali di formazione professionale e per insegnanti di scienze motorie delle medie e superiori. Tra le misure previste la diffusione dei defribillatori grazie all’Iva ridotta al 5%.

L’ESPERIENZA DI BOVE E I SOCCORSI DOPO IL MALORE DURANTE FIORENTINA – INTER

In prima persona ha potuto toccare con mano l’importanza del primo soccorso. L’1 dicembre 2024 il malore durante Fiorentina-Inter: Edoardo si accascia a terra al 17esimo minuto, seguono attimi di paura, ma i sanitari corrono ad aiutarlo, praticandogli un massaggio cadiaco. Quella prontezza gli ha salvato la vita, stabilizzandolo per il trasporto in ospedale – al Careggi di Firenze – dove ha preseguito le cure.

Ora Bove guarda al futuro. A inizio 2026, ha ottenuto il via libera per riprendere l’attività agonistica, ma – a causa delle normative italiane sull’idoneità dopo questo tipo di problemi cardiaci – il centrocampista non può militare in serie A. Al momento, ha firmato con il Watford, in Inghilterra.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Cannes, festival al via con Jane Fonda e Gong Li. Si cantano i Beatles per Peter Jackson
Next article
Test per l’Hantavirus su una turista argentina, britannico al Sacco in quarantena

POST RECENTI

Politica

Fine vita, il ddl in Aula del Senato il 3 giugno. La capogruppo di Fi, Craxi: “Un atto di civiltà”

di Ugo Cataluddi ed Emanuele Nuccitelli ROMA - Il ddl sul Fine Vita andrà in Aula del Senato il 3 giugno. Lo ha stabilito la conferenza...
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 12 maggio 2026

https://youtu.be/FnC_IfmlXtQ  MATTARELLA: "INFERMIERI SONO UN VERO ESERCITO DEL BENE" Gli infermieri "esercito del bene" a cui va la "gratitudine della Repubblica". Così il presidente della Repubblica,...
Politica

Famiglia nel bosco, gli avvocati mollano Catherine e Nathan. E arriva Simone Pillon

ROMA - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham puntano sugli 'estremisti' della famiglia per riportare a casa i loro bambini: hanno infatti scelto come avvocato difensore...
Politica

Difesa, le Frecce tricolori per la III edizione di ‘Aeronautica militare balloon cup’

ROMA - Il cielo sopra Piacenza non è mai stato così vicino. E non è solamente un semplice sfondo, è materia narrativa. Si colora, si...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.