video|-leicester,-laurea-ad-honorem-a-sergio-pizzorno-dei-kasabian.-nel-discorso-cita-pasolini-e-ranieri:-ecco-cosa-ha-detto

ROMA – “Per uno che non si adattava al sistema educativo questo è abbastanza incredibile e un po’ surreale. Grazie all’Università di Leicester, sono davvero onorato”. Sergio Pizzorno, musicista e cantante dei Kasabian, commenta così la laurea honoris causa ricevuta qualche giorno fa durante una delle sessioni estive dell’ateneo. Cappello e mantella d’ordinanza, il 44enne in onore alle sue “origini italiane” ha concluso il suo discorso citando Pier Paolo Pasolini e Claudio Ranieri. Il nonno paterno di Pizzorno è originario di Genova e lui fin da piccolo tifa Genoa. Lo spezzone, che nel video pubblicato dall’università su YouTube è intorno al minuto 1:00:58, è diventato virale.

“Voglio lasciarvi con due citazioni che mi hanno accompagnato per tutta la vita- ha detto- la prima è di Pier Paolo Pasolini: ‘Esprimiti e muori, invece di rimanere inespresso e immortale’. La seconda è di Claudio Ranieri che l’ha fatta semplice: ‘Dilly Ding Dilly Dong'”.L’allenatore ha usato questa battuta durante il periodo in cui è stato tecnico del Leicester City.

Durante il suo percorso, Pizzorno ha incoraggiato gli studenti presenti in aula: “Accetta le cose spaventose, perché è lì che risiede la magia”. E ha aggiunto: “Sei capace di più di quanto pensi, non lo scoprirai rimanendo nella tua zona di comfort. Inoltre, gioca. Gioca con le idee, gioca con i fallimenti, gioca come se fosse importante e a volte gioca come se non lo fosse. I risultati arriveranno, la gioia è nel processo ed è lì che sta il vero oro”. E ancora: “Dedicati. Quando trovi qualcosa che ami, perseguila con tutte le tue forze. Non c’è una scadenza per la scoperta, abbraccia quel caos”.

Sul suo profilo Instagram, il musicista dei Kasabian ha scritto: “A chiunque si sia mai sentito troppo creativo, troppo caotico o semplicemente troppo per il sistema: continua a camminare. Credi nel tuo cervello anche se colora fuori dalle righe. A quanto pare, è lì che succedono tutte le cose interessanti”.

