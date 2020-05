VIDEO | Lewandowski parla dei suoi progetti futuri e della preparazione del Bayern per la ripresa della Bundesliga

L’attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski si sente in forma ed è pronto per il ritorno della Bundensliga questo weekend. L’attaccante polacco classe ’88 è fermo dall’inizio di marzo, quando in Germania si era deciso di fermare il campionato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ora però Lewandowski e compagni si stanno preparando al rientro in campo a seguito del via libera dato dal governo tedesco alla ripartenza della Bundensliga, nonostante il rischio posto da Covid-19. Il fatto di… continua a leggere sul sito di riferimento