VIDEO | Libano, Israele annuncia l’uccisione del ‘numero 2’ di Hezbollah

ROMA – Le Forze armate di Israele hanno comunicato di aver ucciso Fuad Shukr, comandante di Hezbollah, ritenuto braccio destro del segretario generale dell’organizzazione Hassan Nasrallah.

Come ricorda il quotidiano Times of Israel, la formazione libanese non ha per ora confermato il decesso del suo esponente. Ieri sera fonti citate dal giornale L’Orient Le Jour e dall’emittente Al Jadeed avevano sostenuto che Shukr era sopravvissuto. Ieri Israele ha compiuto un bombardamento in un sobborgo meridionale di Beirut, considerato una roccaforte di Hezbollah. Secondo il ministero della Sanità del Libano, nel raid sono state uccise tre persone, compresi due bambini. Oltre 70 i feriti.

