VIDEO | Lo spot al Super Bowl in cui Channing Tatum prende in giro le esultanze del calcio

ROMA – Uno spot del Super Bowl può arrivare a costare tra i 7-8 milioni di dollari per 30 secondi di screentime. E sono secondi che vanno valorizzati. E’ uno degli eventi più visti in tv dell’anno al mondo. E le aziende pagano le superstar per fare da testimonial. Da uno di quegli spot nacque addirittura una serie che è poi diventata una delle più seguite degli ultimi anni: Ted Lasso.

David Beckham, Ben Affleck, Meg Ryan e Kermit the Frog saranno i protagonisti di quest’anno nelle pause di gioco tra gli Eagles e i Chiefs. C’è uno spot che si sta segnalando, sugli altri. Quello del caffè freddo Stok, che ha per protagonisti la squadra inglese del Wrexham (il club di proprietà delle star hollywoodiane Ryan Reynolds e Rob McElhenney). Nello spot c’è Channing Tatum chiamato a coreografare le esultanze dei giocatori in caso di gol. E’ tutto molto divertente.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it