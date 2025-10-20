VIDEO | Lo youtuber Michele Molteni in lutto dopo l’appello disperato: “Sono dilaniato dal dolore”

ROMA – I fan sono abituati a vederlo iperattivo ed entusiasta mentre costruisce da solo, con le sue mani, case sull’albero, mega e mini bunker e stanze segrete in cassonetti dell’immondizia, tutti rigorosamente pieni di optional tecnologici e comodità. Ma pochi giorni fa, in uno dei suoi video, è apparso in una versione anomala: in lacrime e pieno di rabbia per lanciare un appello e chiedere aiuto. Non per lui, ma per sua mamma. Michele Molteni, youtuber brianzolo da 1,6 milioni di follower, ha raccontato così al mondo la tragedia famigliare che sta vivendo: la madre, malata per un tumore ai polmoni, non può continuare la chemioterapia, anche se la stava seguendo con ottimi risultati sul fronte della remissione della malattia. Ma “è troppo debole” e “i medici hanno deciso di interromperla”, spiega Molteni.

“AIUTATEMI A CONTATTARE L’ONCOLOGO MICHELE MAIO”

Di qui l’appello lanciato a tutti i suoi follower: “Aiutatemi a contattare un oncologo, qualcuno che ci possa dire che ca*** fare”, dice cercando di trattenere le lacrime. “Abbiamo visto un servizio alle Iene- spiega poi- di Gaetano Pecoraro, sul policlinico di Siena, dove c’è Michele Maio, un oncologo che ha scoperto un modo di ingannare il tumore”. Molteni chiede quindi a chi può di metterlo in contatto con il medico senese, in modo che possa dare a lui e alla sua famiglia delle speranze. Aveva diffuso anche una mail apposita aiutamichele@gmail.com.

LE RISPOSTE DEI FAN

Tante sono state le risposte all’appello dallo stesso canale youtube: “Sono studente del policlinico di Siena, io come molti altri ragazzi stiamo diffondendo il video. Il tuo appello non rimarrà inascoltato. Un abbraccio”, scrive Alessio. E ancora: “Ti ho scritto personalmente una mail. Il prof. Maio è stato avvisato. Trovi tutto nella comunicazione che ti ho inviato”, è invece la risposta di Daniele. E ancora, c’è anche un chirurgo toracico che lo invita a scrivergli una mail e a parlare con lui. “Operiamo tumori al polmone tutti i giorni”. Qualcosa decisamente si è mosso.

IL TRISTE ANNUNCIO

Purtroppo però, pochi giorni dopo il video-appello, è lo stesso Molteni a dare la notizia che la madre non c’è la fatta: “Oggi mamma Marzia è volata via”, scrive infatti oggi, lunedì 20 ottobre sulle storie di Ig. Di sé si limita a dire che è “dilaniato dal dolore”. “Se mi vedete per strada- conclude- non chiedetemi come va, ma sparate qualche stronzata così ridiamo insieme”

