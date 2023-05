VIDEO | Londra attende il nuovo re: oggi l’incoronazione di Carlo III

ROMA – Piove a Londra a pochi minuti dall’inizio della processione di Carlo III, che da Buckingham Palace raggiungerà l’abbazia di Westminster, dove si terrà la cerimonia di incoronazione, al via alle 12 ora italiana. “Le strade sono bagnate e tutti i fotografi sono curvi sotto grandi ombrelli da golf” hanno riferito in diretta i cronisti dell’emittente Bbc. “I colleghi cantano: ‘Here Comes the Rain’, arriva la pioggia”. Le porte dell’abbazia sono aperte e cominciano a sfilare i primi ospiti. Più di 2.200 persone sono attese alla cerimonia tra membri della famiglia reale. Tra i circa cento capi di Stato attesi anche il presidente italiano, Sergio Mattarella.

CARLO E CAMILLA IN ABBAZIA DI WESTMINSTER PER INCORONAZIONE

Carlo e Camilla sono entrati a Westminster per la cerimonia di incoronazione. Ad accoglierli all’esterno, dopo il trasferimento in carrozza da Buckingham Palace, il capo della Chiesa d’Inghilterra, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby che presiederà la cerimonia.

ANCHE IL PRINCIPE HARRY NELL’ABBAZIA DI WESTMINSTER

Anche il principe Harry è nell’abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Il secondogenito del sovrano, non è accompagnato dalla moglie Meghan. Nei giorni scorsi la duchessa di Sussex aveva fatto sapere di aver deciso di restare a Los Angeles, negli Stati Uniti, insieme con la principessa Lilibet e al principe Archie, che festeggia oggi il suo quarto compleanno.

PREMIER SUNAK: OGGI ORGOGLIO STRAORDINARIO, GOD SAVE THE KING

Un momento di “straordinario orgoglio nazionale”: così il primo ministro britannico Rishi Sunak, nella giornata dell’incoronazione di Carlo III. In un messaggio, diffuso via Twitter, si sottolinea che la cerimonia è espressione della “storia”, della “cultura” e delle “tradizioni” del Regno Unito. Sunak ha concluso con un auspicio, 70 anni dopo l’ultima incoronazione, quella di Elisabetta II nel 1953: “God Save the King”, “Dio salvi il re”.

MATTARELLA ALLA CHURCH HOUSE ASSIEME AGLI ALTRI CAPI DI STATO

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che da ieri è a Londra accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato alla Church house assieme agli altri capi di Stato in occasione delll’incoronazione di Re Carlo III. Ieri il prsidente Mattarella e la figlia Laura sono stati ospiti delle Loro Maestà, Re Carlo d’Ighilterra e la Regina Camilla, al ricevimento presso Buckingam Palace. Oltre a Mattarella, in rappresentanza dell’Italia, sono stati invitati il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente tedesco Franck-Walter Steinmeier, il primo ministro australiano Anthony Albanese e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarà rappresentato dalla moglie Jill Biden. Invitati anche diversi rappresentanti delle famiglie reali d’Europa, gli imperatori del Giappone, e i re di Giordania e di Thailandia.

IN ABBAZIA WESTMINSTER ANCHE BANDIERE 56 STATI COMMONWEALTH

Nell’abbazia di Westminster sono state sistemate le bandiere dei Paesi del Commonwealth, l’associazione intergovernativa composta perlopiù da ex colonie e territori dell’impero britannico. Gli Stati membri sono a oggi 56. Quindici di questi riconoscono ancora formalmente il re britannico come proprio capo di Stato. È il caso della Giamaica, rappresentata oggi anche dalla sua bandiera e che è però uno dei Paesi dove sono state avviate iniziative per la trasformazione in repubblica e dunque la rottura del legame con la corona britannica.

A LONDRA MIGLIAIA IN FESTA, MA ANCHE FERMI DI REPUBBLICANI

Per festeggiare re Carlo III migliaia di persone hanno affollato oggi l’area di The Mall, il viale che conduce a Buckingham Palace, ma nel centro di Londra si è tenuta anche una manifestazione anti-monarchica, con diversi arresti da parte della polizia. Secondo l’emittente Bbc in manette è finito tra gli altri Graham Smith, capo di Republic, un movimento politico di riferimento. Il fermo è stato eseguito nei pressi di Trafalgar Square.

