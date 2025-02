VIDEO | Lucio Corsi interpreta se stesso nella serie di Verdone (e vince Sanremo)

BOLOGNA – Lucio Corsi interprete di se stesso in una serie tv. Il cantautore poeta che si è fatto conoscere a Sanremo e ha quasi vinto (è arrivato secondo, dopo Olly, ma in tanti alla fine lo avrebbero voluto come vincitore) lo scorso anno aveva recitato come attore in una serie tv prodotta da Carlo Verdone, intitolata “Vita da Carlo”, dove faceva la parte di.. Lucio Corsi. Nella serie, infatti, disponibile sul canale Sky Paramount+ , il cantautore 31enne interpretava se stesso. Ovvero un cantautore di nicchia, poco conosciuto ma bravissimo, con un repertorio di testi ricercati e poetici. Un talento che arriva alle orecchie del direttore artistico del Festival di Sanremo (interpretato da Verdone) che lo va a vedere mentre suona in un piccolo locale e decide di chiamarlo a Sanremo. Lucio Corsi tentenna, non è il suo mondo, non se la sente. Alla fine decidere di accettare e boom! sorprende tutti e vince. La realtà di questi giorni ci è andata vicino. A partire dal fatto che tutti, grazie a Sanremo, hanno scoperto l’incanto di questo artista raffinato e gentile.

NELLA SERIE VERDONE SCOPRE IL TALENTO LUCIO CORSI

La serie tv, che in questi giorni sta diventando ‘un caso’ alla luce della (vera) partecipazione di Lucio Corsi a Sanremo, è stata ricordata anche da Verdone ospite ieri sera a Che tempo che fa sul Nove. L’episodio in cui arriva il cantautore toscano è il terzo della terza stagione (uscita a novembre 2024), intitolato “Scoperte ritorni”. Il plot dell’episodio è questo: “Chicco e Maddalena sono in crisi. Lui vive da Carlo con il bambino, mentre lei è presa dal lavoro e si avvicina a Diego. Carlo assume Eva, una babysitter che piace a tutti, forse troppo a Chicco. Scopre il talento di Lucio Corsi per Sanremo”. Alla fine della serie (che coincide con il finale del Festival) sarà proprio Lucio Corsi a vincere.

IL TRAILER DELLA TERZA STAGIONE:

LA SCENA DI QUANDO VERDONE INCONTRA LUCIO CORSI

Questo è il momento in cui, nel terzo episodio della serie tv, Carlo Verdone vede per la prima volta Lucio Corsi: si trova in un club dove il cantautore sta suonando e ce lo ha portato il suo assistente. “Ma do’ cacchio mi hai portato?”, chiede Verdone. “Carlo, ti ho portato a far sentire lo zeitgest”. “Che è, un gruppo rock?”. “Questo è quello che oggi è lo spirito”. “Ma dove l’hai trovato questo?”, incalza Verdone. Poi Lucio Corsi si mette a cantare. E intona un suo (vero) successo, “Cosa faremo da grandi” (datato 2020), in cui tra le altre cose dice “Non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie”. E, sempre nel testo, si chiede “come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade”. Alla fine, immagina il cantautore maremmano, le conchiglie probabilmente “sono state fatte a mano da un uomo all’isola d’Elba” che a un certo punto “si è stufato e le ha buttate per terra”.

IL TESTO DELLA CANZONE ‘COSA FAREMO DA GRANDI’

C’è un mistero in ogni giorno che cominciaDopo una notte che finisceIo non ho mai capitoDi che cosa sono fatte le conchiglieE come fanno ad arrivareLungo le spiagge affollateSe dal cielo non scendono scaleSe dal mare non arrivano strade

[Pre-Ritornello 1]Probabilmente sono state fatte a manoDa un uomo sull’Isola d’ElbaC’ha lavorato una vita e poiS’è stufato e le ha tirate per terra

[Ritornello]Buttando nel ventoIl lavoro di anniPerché nemmeno da vecchi si saCosa faremo da grandiButtando nel ventoIl lavoro di anniPerché nemmeno da vecchi si saCosa faremo da grandi

IL VIDEO DEL CORRIERE CHE RIPORTA LA SCENA DELLA SERIE:

