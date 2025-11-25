VIDEO| ‘Lui è bellissimo ma…”, nel day after delle elezioni spunta il video-nostalgia per lo ‘Sceriffo’

NAPOLI – La Campania ha appena incoronato il suo nuovo Governatore Roberto Fico e sui social scoppia immediatamente la De Luca nostalgia. Dopo la conquista di due mandati, presidente della Campania da un decennio – eletto la prima volta il 31 maggio 2015 e rieletto il 21 settembre 2020- Vincenzo De Luca ha caratterizzato, con il suo stile personalissimo, una lunga fase amministrativa e politica della sua Regione, attirando tra gli elettori simpatie o antipatie nette (difficile restargli indifferenti, insomma). Non a caso si è guadagnato il soprannome di “sceriffo”.

Ebbene, nel day after la vittoria di Fico, a cui De Luca ha dovuto passare lo scettro di governatore, è diventato virale un video con il sottotitolo “Lui è bellissimo ma non è te”, che si accompagna alla canzone di un altro fenomeno social. A fare infatti da colonna sonora è “Non è mica te”, singolo di Eddie Brock (pseudonimo di Edoardo Iaschi), 28 enne cantautore romano recentemente diventato virale su TikTok. A realizzare e pubblicare il video su Ig è stato – in realtà due settimana fa- il giornalista campano Francesco Castaldi, ma il successo sui social è stato decretato con il risultato elettorale. Numerosi i commenti- tra l’ironico e affettuoso- degli utenti-fan: “Presidé manchi già” e “Vincè, non ce la faccio senza di te”.

