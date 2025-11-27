giovedì, 27 Novembre , 25

Malattie infiammatorie intestinali, Fantini (Ig-Ibd): “Agire su fattori rischio”

(Adnkronos) - "Il congresso nazionale della società scientifica...

Fanton (Veneto): “Piano strategico per introduzione assistente infermiere”

(Adnkronos) - "Oggi possiamo delineare lo stato dell’arte...

Giochi: Saracino (Brightstar), ‘a L’Aquila investimento molto importante’

(Adnkronos) - "L’Aquila per noi rappresenta un investimento...

Stupro Tor Tre Teste, prefetto di Roma Giannini: ”La violenza meritava subito una risposta, restituiamo serenità ai cittadini”

(Adnkronos) - A Roma sono accaduti indubbiamente ''episodi...
video|-l’ultima-telefonata-di-ornella-vanoni-all’amica-shammah-nel-giorno-della-morte:-“se-lo-sentiva”
VIDEO| L’ultima telefonata di Ornella Vanoni all’amica Shammah nel giorno della morte: “Se lo sentiva”

VIDEO| L’ultima telefonata di Ornella Vanoni all’amica Shammah nel giorno della morte: “Se lo sentiva”

MondoVIDEO| L’ultima telefonata di Ornella Vanoni all’amica Shammah nel giorno della morte: “Se lo sentiva”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Un’ultima chiamata che aveva il sapore di un addio. Nel giorno della sua morte, lo scorso venerdì 21 novembre, Ornella Vanoni aveva sentito la regista Andrèe Ruth Shammah, sua grande amica da sempre. La 77enne ha raccontato quello scambio avvenuto telefonicamente a La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Commossa, Shammah ha rivelato: “Il giorno in cui è scomparsa, venerdì, aveva la voce un po’ triste, ma si è preoccupata molto della mia salute. Io le ho detto: ‘Vabbè, smetti di pensare a me. Mi sembri con la voce triste'”. La risposta è stata: “Cosa vuoi? A 91 anni faccio l’allegra?”.

“È stata una telefonata che facilmente dà l’idea di come è stata fortunata. Avrebbe voluto sparire con quella dolcezza con cui stava parlando, con quella calma, con quella non paura. In fondo aveva fatto tutto”, ha aggiunto la regista. Il saluto, prima di riattaccare, è ancora un ricordo vivo: “Mi ha detto: ‘Vieni presto’. Anche prima aveva detto ‘c’è poco tempo, torna presto'”.

“Se ci penso- ha commentato Shammah – nella telefonata c’era già il fatto che sarebbe stata l’ultima. Lei lo aveva capito, lo sentiva”. Il ricordo più toccante il giorno dei funerali? Il figlio Cristiano che in silenzio tiene la bara.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.