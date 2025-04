VIDEO | L’ultima trovata di Trump? La gold card per migranti da 5 milioni di dollari

ROMA – Per chi non si accontenta della green card, arriva la “gold card” da 5 milioni di dollari: la presenta direttamente il suo primo possessore, il presidente Donald Trump a bordo dell’Air Force One, in volo verso la Florida. Parlando con i cronisti infatti ha una gold card con impressa la stampa di una faccia molto familiare, la sua. “Sapete cos’è?”, ha chiesto Trump mentre mostrava la carta “È la gold card, la Trump card.” Quindi ha spiegato che sarà distribuita in “meno di due settimane”, ma solo a chi potrà permettersela, perché Trump ha ben chiarito il suo valore: ben 5 milioni di dollari. “Questa può essere vostra “, ha aggiunto rivolgendosi ai cronisti, spiegando di essere stato il “primo acquirente”.

UNA VERSIONE PLUS DELLA GREEN CARD, SOLO PER ‘MIGRANTI’ PRIVILEGIATI

Lo scorso febbraio Trump aveva anticipato la volontà, come amministrazione, di istituire e vendere una “gold card”, una versione della green card ‘plus ‘che, come quella originaria, consente ai titolari stranieri di vivere e lavorare negli Stati Uniti.

Pres. Trump showed off a gold card with his face on it while speaking with reporters Thursday.In February, Trump announced his administration would sell a “gold card,” a version of a green card that allows holders to live and work permanently in the U.S. https://t.co/bOv195kyu2 pic.twitter.com/W1kYVBkm6t— ABC News (@ABC) April 3, 2025

