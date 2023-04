VIDEO | Lupo mangia un cervo nel giardino di un hotel in Cadore, il video è virale

BOLOGNA – Un lupo ha sbranato un cervo nello spazio verde davanti ad un albergo di Auronzo di Cadore, un piccolo centro ai piedi delle Dolomiti in Veneto. L’Hotel Excelsior si trova tra via Venezia e via Unione.

L’hotel Excelsior

Nel video che circola sui social (realizzato dal titolare di un bar della zona) non si vede l’uccisione del cervo e non si capisce se sia stato lo stesso lupo a uccidere l’animale. Si vede solo il lupo avvicinanrsi al cervo steso a terra e mangiare la carne a morsi. Dopo aver mangiaro, il lupo se ne è andato lungo al strada (dove ci sono macchine parcheggiate) per tornare probabilmente nei boschi da cui era venuto.

L’episodio ha suscitato molto allarme per gli abitanti di Auronzo di Cadore e in generale ha nuovamente innescato il dibattito sulla presenza dei lupi e le preoccupazioni degli allevatori, in Veneto come in altre parti d’Italia. Pochi giorni prima, sempre nel comune di Auronzo, per l’esattezza nella frazione di Reane, era stato avvistato un altro branco di lupi composto da una decina di esemplari.

