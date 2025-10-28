VIDEO | L’uragano Melissa tocca terra in Giamaica: venti a 300 km/h. Ci sono vittime

ROMA – L’uragano Melissa ha toccato terra in Giamaica. La tempesta di categoria 5 ha segnato il colpo diretto più potente registrato sull’isola dal 1851. Con venti sostenuti fino a 298 km/h, la tempesta ha provocato inondazioni catastrofiche, frane e danni estesi alle infrastrutture.

Secondo il Ministero della Salute giamaicano, l’uragano ha causato almeno tre vittime sull’isola. A livello regionale, il bilancio delle vittime è salito a sette, con tre decessi in Giamaica, tre in Haiti e uno nella Repubblica Dominicana. Il Primo Ministro giamaicano, Andrew Holness, ha ordinato evacuazioni obbligatorie nelle aree a rischio, mentre le autorità locali hanno attivato oltre 6.000 rifugi per accogliere i residenti.

Dopo aver colpito la Giamaica, l’uragano Melissa si dirige verso Cuba, dove le autorità hanno evacuato oltre 500.000 persone dalle zone vulnerabili.

