ROMA – Pochi secondi possono bastare a spiegare con dovizia di particolari il tenore di un rapporto? A giudicare da quanto accaduto ieri a Borgo Egnazia, la risposta è decisamente sì. Nella località pugliese dove è in corso il G7 dei grandi leader della Terra, i protagonisti dello scambio dei – per nulla amorosi – sensi, sono la premier italiana Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron. Tra i due non scorre buon sangue e le ore trascorse insieme in Puglia lo hanno ulteriormente confermato. L’aborto è solo l’ultimo dei temi su cui le posizioni sono nettamente divergenti. E se non bastassero le parole ad allontanarli, ecco la gelida mimica del capo del Governo italiano all’arrivo di Macron al summit.





VIDEO | Macron stringe la mano a Meloni: la mimica della premier è virale in rete

