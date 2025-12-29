lunedì, 29 Dicembre , 25
VIDEO | Madre e figlia morte a Campobasso, per Bassetti potrebbe trattarsi di botulino
ROMA – “Una ragazza di 15 anni è morta all’ospedale Cardarelli di Campobasso per una intossicazione alimentare: avrebbe consumato del pesce e dei funghi durante le feste. Dopo qualche ora morta anche la madre 50enne. Disposta l’autopsia. Bisogna fare di più sulla educazione alimentare e sulla corretta modalità di preparazione di cibi e conserve”. Lo scrive l’infettivologo Matteo Bassetti su Istagram, aggiungendo che secondo lui a causare questo fatto “così rapido e veloce può essere stato solo il botulino”.

Per il medico dunque “i messaggi che dobbiamo dare sono almeno tre: il primo è che bisogna sempre di più lavorare sul personale medico perché sia capace di riconoscere i sintomi di una tossinfezione, eventualmente anche del botulino. La seconda è che ci vuole grande attenzione all’educazione sanitaria nella conservazione dei cibi e altra cosa importante, se fosse botulino è assurdo che l’Italia risulti il Paese con il maggior numero di casi e di decessi, vuol dire che bisogna fare qualcosa di più e di diverso sulla preparazione delle conserve casalinghe”.

