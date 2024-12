VIDEO | Magdeburgo, l’attentatore in un’intervista alla Bbc nel 2019: “Aiuto i richiedenti asilo”

BOLOGNA – “Ciao, mi chiamo Taleb, vengo dall’Arabia Saudita e sono un attivista. Ho creato un sito per aiutare le persone che chiedono asilo, soprattutto per chi viene dall’Arabia Saudita e dalla regione del Golfo”: sono le parole con cui Taleb Al Abdulmohsen, l’attentatore che ieri ha falciato la folla al mercatino di Natale di Magdeburgo in Germania, si presentava in un servizio sui richiedenti asilo realizzato dalla Bbc nel 2019. Il servizio ospitava varie testimonianze, tra cui quella di Al Abdulmohsen: si presentava come un ex musulmano che aveva trovato asilo in Germania e poi, una volta lì, si era adoperato per aiutare chi, come lui, scappava dai paesi sauditi dove era applicata la Sharia.

🚨 Wow! The BBC featured today's terror perpetrator, Taleb Al Abdulmohsen, in a sympathetic piece to try and get its audience to support opening their borders to ex-Muslims like himself.Mainstream media has blood on its hands.@JR_Newswire pic.twitter.com/KXcoz540vM— Keith Woods (@KeithWoodsYT) December 21, 2024

