VIDEO | Mamma tigre e i suoi 5 cuccioli nello scatto da record

ROMA – “Nel novembre 2025, i ranger di Hunchun hanno registrato per la prima volta il filmato ‘Sei tigri dell’Amur selvatiche in un unico scatto’, segnando un vero e proprio record mondiale. È accaduto nel Parco Nazionale della Tigre e del Leopardo della Cina Nord-Orientale, quando una tigre dell’Amur con cinque cuccioli è apparsa nella stessa inquadratura. È la prima volta che sei tigri dell’Amur appaiono in un unico fotogramma”. E’ quanto fa sapere il Wwf in una nota.

“Sempre nella stessa zona, delle immagini hanno ripreso altre cinque tigri- ha spiegato Du Jiaxing, ranger della Hunchun Wildlife Conservation Association (HWCA), durante la raccolta di questo filmato- Due anni fa abbiamo registrato una tigre con due cuccioli; l’anno scorso, giovani subadulti e una tigre con tre cuccioli; quest’anno quattro cuccioli di tigre; oltre all’entusiasmo, percepiamo anche molto la responsabilità della protezione”.

CHI SONO I PROTAGONISTI DEL FOTOGRAMMA

“Sulla base di analisi approfondite delle forme corporee individuali, dell’andatura e delle caratteristiche fisiche- spiega il Wwf- la tigre adulta del gruppo da sei è stata identificata come una tigre femmina in buona salute, di circa 5-8 anni. I cinque cuccioli hanno circa 6-8 mesi, stanno imparando a cacciare, esplorando nuovi territori. Questa famiglia di tigri è diversa da quella sopra menzionata, denominata “Cinque tigri in un unico fotogramma”; condividono però il paesaggio boschivo dell’area protetta di Hunchun. Il successo riproduttivo di più famiglie di tigri nelle foreste adiacenti indica un ecosistema forestale stabile, abbondanti risorse alimentari (prede) e una buona connettività dell’habitat. Questo filmato fornisce nuovi dati scientifici per la ricerca sul comportamento riproduttivo della tigre dell’Amur, sui tassi di sopravvivenza dei cuccioli e sulla struttura familiare; offre anche un importante supporto per la futura gestione ecologica regionale e lo sviluppo di strategie di conservazione”.

LA LOTTA CONTRO IL BRACCONAGGIO

“Hunchun- prosegue il Wwf nella nota- si trova nella zona di confine tra Cina, Russia e Corea del Nord e funge da corridoio vitale e habitat per la dispersione transfrontaliera della tigre dell’Amur. Tuttavia, mentre i segni della presenza delle tigri continuano ad apparire in questa zona, sussistono dei rischi, tra cui quello di conflitti tra esseri umani e fauna selvatica (HWC). Pertanto, Wwf e OPF insieme ai partner, tra cui NCTLNP, aziende forestali locali, comunità locali e associazioni di conservazione, promuovono la creazione di un sistema di pattugliamento anti-bracconaggio, conducono azioni per rimuovere le trappole, implementano pattugliamenti intelligenti e promuovono metodi di gestione Hwc. Il team rafforza anche la partecipazione della comunità nei meccanismi di co-gestione, estendendo la protezione dal giorno alla notte.

IL SISTEMA DI ALLERTA HWC, DI COSA SI TRATTA

Ma cos’è il sistema di allerta Hwc? Oltre all’uso delle tradizionali telecamere a infrarossi, l’OPF sostiene l’Hunchun Wildlife Conservation Association nell’installazione di alcuni set di telecamere di allerta in tempo reale per i conflitti tra esseri umani e fauna selvatica, alcune installate vicino ai villaggi, altre sulle montagne. Quando le tigri e altri animali selvatici passano nelle vicinanze, il sistema di allerta invia informazioni in tempo reale ai terminali mobili dei ranger. I ranger pubblicano immediatamente messaggi di allerta precoce nel comitato locale del villaggio e nei gruppi WeChat dei residenti, avvisando tutti della presenza di tigri nelle vicinanze per evitare tempestivamente possibili rischi. Il sistema di allerta precoce ha inviato complessivamente 98 messaggi di allerta, riducendo efficacemente il rischio di conflitti tra i residenti locali e la fauna selvatica e proteggendo costantemente la sicurezza degli abitanti del villaggio”.

“RECORD NON CASUALI”

I record relativi alle tigri non sono solo casuali- conclude il Wwf- Simboleggiano i risultati ottenuti nel recupero della popolazione selvatica di tigri dell’Amur, mostrano il ritmo del suo recupero e sono una risposta genuina agli sforzi e alla perseveranza delle varie parti coinvolte nelle azioni di conservazione nel corso degli anni. Le immagini dei quattro cuccioli nella notte sono un regalo a sorpresa della natura e, ancora di più, un’eco della dedizione a lungo termine dei protettori. Il Wwf e l’Opf sostengono la creazione di tre squadre di pattuglia comunitarie nelle aree protette di Hunchun, ciascuna composta da 4 ranger, per un totale di 12 persone. Sono tutti abitanti dei villaggi locali, ranger comunitari e protettori delle tigri. Dopo aver ricevuto una formazione sistematica sulle attività di pattugliamento da parte di Du Jiaxing e altri ranger dell’area protetta, svolgono attività di pattugliamento nei villaggi locali di Songlin, Hongqihe e Dong’ala. Quest’anno, le squadre di pattuglia hanno effettuato un totale di 624 pattugliamenti, coprendo una distanza complessiva di 11.112 chilometri (equivalente al completamento di 265 maratone), con una durata totale di oltre 12mila ore di pattugliamento. Hanno rimosso 123 vecchie trappole, proteggendo efficacemente la vita e la sicurezza della fauna selvatica. Inoltre, durante le pattuglie di quest’anno, le tre squadre hanno registrato un totale di 1.230 tracce di fauna selvatica, fornendo dati significativi per la conservazione della tigre dell’Amur. Grazie ai ranger e agli sforzi congiunti del Parco Nazionale della Tigre e del Leopardo della Cina Nord-Orientale, delle comunità locali, dell’Associazione per la Conservazione della Fauna Selvatica di Hunchun, dell’OPF e del Wwf, questa foresta avvolta dalla notte sta silenziosamente alimentando la speranza”.

