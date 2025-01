VIDEO| Manuel Bortuzzo in piedi grazie ai tutori: “L’importante è non arrendersi mai”

ROMA – Manuel Bortuzzo in piedi su Instagram. In un video, il nuotatore paralimpico ha commosso i fan mostrandosi senza la sua sedia a rotelle. Braccio alzato a toccare il soffitto della cucina: “Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95”, ha scritto il 25enne che nel 2019 è stato colpito da un proiettile vagante durante una sparatoria e che lo ha lasciato paralizzato per una lesione al midollo.

IN PIEDI GRAZIE AI TUTORI

“Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni, ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! magari senza”, ha specificato l’atleta che già al Grande Fratello Vip nel 2021 ne fece uso. “Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre”, ha concluso.

“Ti auguro un giorno non lontano, di ritornare a camminare, sei un ragazzo speciale”, scrive qualcuno nella sezione commenti. E sono tantissimi gli auguri e i messaggi di affetto. “Sei un ragazzo da cui prendere esempio!”, aggiunge un altro utente.

