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VIDEO| Mastella nella Basilica di Benevento: “Sono malato, spero di farcela. Pregate per me”
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VIDEO| Mastella nella Basilica di Benevento: “Sono malato, spero di farcela. Pregate per me”

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Dal profilo Facebook di Clemente Mastella

ROMA – “Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anche io lo sono. Spero di farcela. Grazie”. Clemente Mastella, per la prima volta, ha rivelato pubblicamente la sua nuova battaglia. Lo ha fatto con la voce rotta dall’emozione nella Basilica di Benevento, gremita di cittadini per festività della Madonna delle Grazie.

Le parole del sindaco ed ex ministro della Giustizia sono state accolte da un grande e commosso applauso. Mastella, nel corso della celebrazione ha acceso il cero votivo, simbolo della devozione della città alla Patrona del Sannio. E ai presenti si è appellato dicendo: “A tutti chiedo di pregare per me”, ha poi chiesto.

“Consacrai dieci anni fa alla Vergine delle Grazie il mio mandato sindacale- ha successivamente scritto su Facebook-. Nell’ultimo miglio di questo mio percorso alla guida della città la ringrazio. La connessione sentimentale che lega il popolo beneventano e sannita non smette mai di smuovere le corde più intime del mio animo”.

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