(foto dalla pagina Facebook del centro commerciale Airone)

BOLOGNA – Festa di nozze al Mc Donald: è successo ad Avellino, dove la scelta di festeggiare il proprio matrimonio al fast food è stata di una giovane coppia di sposi irpini, Ilary e Michele: a condividere le foto dell’originale festa è stata la galleria commerciale in cui si trova il Mc Donald. C’è anche un video, postato dalla pagina ‘Ci vuole costanza”, che in poche ore è diventato virale.

I due giovani , forse per scherzo forse sul serio, hanno detto di aver fatto questa scelta per risparmiare, definendosi “poveri”. Chissà, potrebbe in realtà essere stata anche solo una scelta di originalità. Non sarebbe state fatte nemmeno le bomboniere, dal momento che il Mc Donald, vista l’occasione (e l’occasione di pubblicità gratuita in ballo), ha regalato a tutti i partecipanti dei gadget con il logo della catena.

Questo il messaggio con cui il centro commerciale Airone ha condiviso le immagini dei festeggiamenti: “Un Sì speciale al McDonald’s della Galleria Airone! Due giorni fa una giovane coppia ha scelto di celebrare il loro amore con amici e parenti, nel ristorante McDonald’s all’interno della Galleria Airone, in un’atmosfera ricca di gioia e spensieratezza. Un momento di pura autenticità, dove i sentimenti veri hanno trovato casa tra patatine e tanti sorrisi. Tantissimi auguri agli sposi Ilary e Michele”.

Questo è il video postato sulla pagina Ci vuole costanza:

L’articolo VIDEO | Matrimonio al Mc Donald per risparmiare, è successo ad Avellino proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it