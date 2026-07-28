VIDEO| Mattarella a Pantelleria: “Alla mia età non si fanno programmi, ma non escludo di tornare per un periodo di riposo”

di Redazione ed Emanuele Nuccitelli

ROMA – “Alla mia età non si fanno programmi che non siano ravvicinati, ma non escludo che verrò a Pantelleria per un periodo di riposo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della celebrazione del decennale di istituzione del primo Parco nazionale della Regione Siciliana a Pantelleria. Il Capo dello Stato ha compiuto 85 anni lo scorso 23 luglio.

“La prima volta che sono venuto a Pantelleria credo che la gran parte dei presenti non fosse ancora al mondo, perché si tratta più o meno di settant’anni fa. Ho conosciuto lì il sindaco di allora, Vincenzo Almanza, cui, se non sbaglio, è intitolata una scuola superiore di Pantelleria. E quindi Pantelleria mi ha accompagnato durante la mia vita per la consapevolezza della sua importanza, del suo ruolo, del suo fascino”, ha aggiunto il presidente.

Al suo arrivo nell’isola, Mattarella è intervenuto alla cerimonia celebrativa che si è svolta presso l’Hangar del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria. Dopo i saluti del sindaco, Fabrizio D’Ancona, e del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, hanno preso la parola Italo Cucci, Presidente Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e Pier Luigi Petrillo, Direttore della Cattedra UNESCO su Patrimonio Culturale Immateriale e Diritto Comparato presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

Il presidente ha poi raggiunto Piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove ha incontrato la comunità pantesca e i visitatori dell’isola. La visita è proseguita al Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo e alla località dell’Arco dell’Elefante.

Foto dal sito del Quirinale

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