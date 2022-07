VIDEO | Mattia: “Giornata contro le discriminazioni di genere sul lavoro tassello importante per la paritÃ ”

di Laura Monti

ROMA – È stata presentata oggi, al Museo Maxxi di Roma, l’iniziativa ‘L’uguaglianza del lavoro’, in occasione della prima Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, istituita con la legge regionale n. 7/2021 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne). “Quello di oggi è un altro tassello importante della Regione Lazio su quello che stiamo portando avanti sulla battaglia per la parità di genere e per la promozione del lavoro stabile e di qualità per le donne”, ha dichiarato alla Dire Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione regionale e prima firmataria della legge, approvata un anno fa.

“Oggi firmiamo un importante protocollo con Anci Lazio per declinare concretamente una parte della legge. Tutti i dati ci dicono che da questa pandemia le donne sono le più colpite per la perdita del lavoro- ha sottolineato- nonostante vengano da una carriera scolastica e accademica molto importante. Ma all’arrivo nel mondo del lavoro le carriere delle donne si fermano”. Le cause, ha proseguito Mattia, sono tante, e la maternità è una di queste: “Per questo noi abbiamo messo in campo misure come la legge di riforma del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, per aumentare la copertura degli asilo nido e dei servizi di educazione in tutta la Regione Lazio e superare la copertura del 33% imposta dall’Europa. Perché la maternità non è una questione personale ma sociale”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo VIDEO | Mattia: “Giornata contro le discriminazioni di genere sul lavoro tassello importante per la parità ” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento