VIDEO | Maxi sbarco di migranti a Lampedusa, in 296 su un barcone

PALERMO – Maxi sbarco di migranti nella notte a Lampedusa: in 296 sono giunti su una imbarcazione intercettata alle 3 al largo della più grande delle isole Pelagie. A bordo 14 donne e otto minori, di cui uno non accompagnato. Le operazioni di trasbordo hanno impegnato tre motovedette della guardia costiera e una unità della guardia di finanza. I migranti provengono da Ghana, Marocco, Siria, Egitto, Eritrea e Bangladesh. Hanno raccontato di essere partiti da Zuara, città della Libia nord-occidentale. Il soccorso è avvenuto a 14 miglia da Lampedusa, in area Sar italiana. Intervenuto anche un aereo Atr42 della guardia costiera. I soccorritori hanno salvato la vita a diversi migranti che si trovavano già in mare a causa delle cattive condizioni del mare.

