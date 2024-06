VIDEO | Mbappè scende in campo contro Le Pen e esorta i francesi a votare: “Gli estremisti sono alle porte del potere”

ROMA – A poche ore dal debutto agli Europei 2024 della Francia, che giocherà stasera contro l’Austria, Kylian Mbappé, si è rivolto a tutti i francesi invitandoli ad andare a votare contro l’estrema destra: “La partita dedicata alle elezioni è più importante rispetto a quella contro l’Austria“, ha detto il giocatore di punta dei Bleus, sposando le parole pronunciate il giorno prima dal compagno di squadra Thuram.

“Siamo in un momento cruciale della storia del Paese e dobbiamo guardare alle priorità. Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti (…)Voglio rivolgermi a tutti i francesi, in particolare ai giovani: vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voto conta. Condivido gli stessi valori di Marcus (Thuram ndr)”. Poi la stella del Psg ha concluso: “Voglio essere orgoglioso di difendere un Paese che rappresenta i miei valori. Spero che il 7 luglio saremo ancora fieri di vestire questa maglia“.

ALERTE INFO – Kylian Mbappé appelle “tous les jeunes” à “aller voter” : “Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Il faut se mobiliser. Chaque voix compte et j’espère qu’on sera encore fiers de porter le maillot Bleu le 7 juillet”. (conf. de presse) pic.twitter.com/yTthzqZlEy — Mediavenir (@Mediavenir) June 16, 2024

Quella tra i Le Pen e i giocatori francesi è una partita aperta dal 1998, quando in occasione dei Mondiali, Jean-Marie Le Pen, padre di Marine e fondatore del Front National, si scagliò contro il numero elevato di calciatori non di origini francesi nella nazionale accusandoli di non sapere neanche la Marsigliese. Rispose per tutti l’algerino Zidane, che con una doppietta regalò la vittoria alla Francia.

La polemica proseguì nel 2006, quando sempre in occasione dei Mondiali, Jean-Marie Le Pen non contento della ‘batosta’ ricevuta alle elezioni del 2002, criticò nuovamente la nazionale francese per i troppi giocatori di colore.

