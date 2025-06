VIDEO | Medio Oriente, per Starmer nel G7 “c’è consenso per una de-escalation” ma rimane l’incognita Trump

ROMA – Al vertice del G7 in corso a Kananaskis, in Canada, c’è “un consenso per la de-escalation” tra Israele e Iran: lo ha detto il primo ministro della Gran Bretagna, Keir Stermer, durante un punto stampa con i giornalisti. Le dichiarazioni del capo di governo sono state rilanciate da media locali e internazionali. “Ovviamente, ciò che dobbiamo fare oggi è mettere insieme questa volontà e chiarire come realizzarla” ha aggiunto Starmer. “Il rischio di un’escalation del conflitto è però a mio avviso evidente e le implicazioni, non solo per la regione ma a livello globale, sono davvero enormi”.

Secondo l’emittente Cbs, che ha citato fonti anonime dell’amministrazione degli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump non avrebbe tuttavia intenzione di sottoscrivere una bozza di dichiarazione del G7. Tra i punti chiave del documento all’esame a Kananaskis dei capi di Stato e di governo ci sarebbe la richiesta di “una de-escalation” e di un impegno in favore della pace.

