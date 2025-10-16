VIDEO | Medio Oriente, Tajani: “Oggi è un giorno storico, i ministri di Israele e Palestina insieme”

giovedì, 16 Ottobre , 25

PoliticaVIDEO | Medio Oriente, Tajani: “Oggi è un giorno storico, i ministri di Israele e Palestina insieme”
Redazione-web
Di Redazione-web

NAPOLI – “Credo che quella di oggi sia una giornata storica. A pochi giorni dalla firma dell’accordo di Sharm el Sheikh, ci saranno in questo stesso palazzo i ministri degli Esteri di Israele e della Palestina per partecipare ai Dialoghi mediterranei”. Lo annuncia il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani arrivando al Palazzo Reale di Napoli, dove si svolge l’undicesima edizione di Med Dialoghi mediterranei. La presenza alla conferenza dei ministri israeliano Gideon Sa’ar di Israle e palestinese Varsen Aghabekian “è dimostrazione anche della capacità italiana di saper mediare, di saper essere interlocutore di tutti per costruire la pace”, afferma Tajani. “Non ho scelto a caso Napoli come sede di questi Dialoghi mediterranei. Non è solo per i 2.500 anni di storia di questa straordinaria città, ma è perché Napoli è una capitale mediterranea. E il Mediterraneo – spiega ancora il titolare della Farnesina – deve essere sempre più un mare di pace”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

